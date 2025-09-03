Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、 4K映像の撮影と再生に対応のKIOXIA(キオクシア) のmicroSDカード「EXCERIA PLUS（512GB）」やポータブルゲーム機や音楽プレーヤーに最適なSanDisk（サンディスク）「1TB microSDカード」など、今すぐ欲しい話題のアイテムがお得に登場しています。

キオクシアのmicroSDカード「EXCERIA PLUS（512GB）」が16％オフ。高画質の写真や動画撮影＆データ管理に！

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込85MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE512G 6,118円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込85MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE256G 3,177円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA512G 4,165円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA256G 2,180円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

スマホやゲーム機に最適！ サンディスクの1TB microSDカードが21％オフとお買い得

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD 1TB UHS-I U3 V30 書込最大130MB/s Full HD & 4KExtreme SDSQXAV-1T00-GH3MA 新パッケージ ソリッドステートドライブ 14,224円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD 2TB UHS-I U3 V30 書込最大140MB/s Full HD & 4KExtreme SDSQXAV-2T00-GH3MA 31,751円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

4K動画や高解像度写真の撮影もお任せあれ。AmazonベーシックのmicroSDXCカード（512GB）がお得な価格で販売中！

Amazonベーシック 512GB microSDXCカード (アダプター付き) 読み取り速度最大200MB/秒 1個入り 5,570円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック microSDXC メモリーカード 512GB フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 ブラック 6,252円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック microSDXCメモリーカード 64GB (2個セット) フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 ブラック 2,262円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

Nintendo Switch動作確認済みで安心。シリコンパワーの「microSDカード（128GB）」が46％オフの大特価！

SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 128GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP128GBSTXDV3V20SP 1,062円 （46％オフ） Amazonで見る PR PR

シリコンパワー SP Silicon PowermicroSD カード 64GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP064GBSTXDV3V20SP 576円 （41％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月3日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

