医師でタレントの友利新（47）が3日、自身のインスタグラムを更新。自身に関する虚偽の情報が拡散されているとして注意喚起した。

友利は「先日YouTubeの視聴者さんから、スレッズで拡散されている投稿に関して、投稿内で言及されている人物が友利新なのか？という質問をいただきました。当該投稿を拝見したところ『とある某有名女医YouTuberがいわゆるステマ行為をしている』という内容でした」と報告。

続けて「その『某有名女医YouTuber』が友利新であると解釈された方が多くいらっしゃるようです。そのような方々によるスレッズ内の投稿により、それを見た方がステマに該当する行為をしている某YouTuberが友利新である、とさらに誤認を深めてしまう内容となっていました」と経緯を説明し「所属事務所から元の投稿の投稿者に確認を求めたところ、やはり友利新に関する投稿ではない、ということが確認できました」と報告した。

ステマに該当する行為は行っていないことを強調し「みなさまも誤解なさらぬよう、お願い申し上げます」と注意を呼びかけた。