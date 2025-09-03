OpenAI¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç»È¤¨¤ëAI¥â¥Ç¥ë¡Ögpt-oss¡×¤ò»î¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¤³¤È
Lifehacker 2025Ç¯8·î14Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
ºÇ¶á¤ÎAI¶È³¦¤ÎÃíÌÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢OpenAI¤¬ºÇ¿·Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤È¤·¤Æ¡ÖGPT-5¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈ¯É½¤Î±¢¤Ç¡¢¤â¤¦1¤ÄÂç¤¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼ê¸µ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤AI¥â¥Ç¥ë¡¢¡Ögpt-oss¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤âÁáÂ®¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤ÈiMac¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È3¹Ô¤Þ¤È¤á¡ÛOpenAI¤¬¸ø³«¤·¤¿¡Ögpt-oss¡×¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎPC¾å¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¼Â¹ÔºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÇÆ°ºî¤·¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÅÀ¤À¤¬¡¢ÀÇ½¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤ºÇ¿·¤ÎMac¤Ç¤âÆ°ºî¤ÏÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¹â¤¤¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤«¡¢Ä¶¹âÀÇ½PC¤Î½êÍ¼Ô°Ê³°¤Ë¤Ï¼ÂÍÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥â¥Ç¥ë¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥¤¥È¡×¤Ã¤Æ¡©
gpt-oss¤Ï¡¢GPT-5¤ÈÆ±ÍÍ¤ËAI¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢GPT-5¤¬OpenAI¤ÎºÇ¿·±Ô¥¯¥í¡¼¥º¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢gpt-oss¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥¤¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤ÏÆÃÄê¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥â¥Ç¥ë¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥³¡¼¥É¤È¡¢³Ø½¬¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎ¾Êý¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óOpenAI¤¬Äó¶¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ç¡¼¥¿´Ö¤Î´ØÏ¢À¤ò¤É¤¦Íý²ò¤¹¤ë¤«¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¡Ö¥¦¥§¥¤¥È¡Ê½Å¤ß¡Ë¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤È¤Î°ã¤¤¤È¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÆ°¤«¤¹¥á¥ê¥Ã¥È
»ä¤Ï³«È¯¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î²¸·Ã¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Ç¤âgpt-oss¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢GPT-5¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¼«Ê¬¤ÎMac¾å¤Ç¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¡×¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Ê¤·¤ÇLLM¤òÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È¡£
ÉáÃÊChatGPT¤ò»È¤¦¤È¡¢À¸À®¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆOpenAI¤Ë¼ý½¸¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÆ°¤«¤»¤Ð¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢OpenAI¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£gpt-oss-20bgpt-oss-120b
¸å¼Ô¤Î120b¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊLLM¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢ºÇÄã¤Ç¤â80GB¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢120b¤ÏÃÇÇ°¡£
°ìÊý¡¢gpt-oss-20b¤Î¥á¥â¥êÍ×·ï¤ÏºÇÄã16GB¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎM1 iMac¤Î¥á¥â¥ê¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É16GB¡¢M3 Pro MacBook Pro¤Ï¤½¤ì¤è¤ê2GBÂ¿¤¤18GB¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î2¤Ä¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç»î¤¹¤³¤È¤Ë¡£
Mac¤Ø¤Îgpt-ossÆ³Æþ¤Ï°Õ³°¤È´ÊÃ±
Mac¤Ëgpt-oss¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¼ê½ç¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏOllama¤È¤¤¤¦¡¢LLM¤ò¥í¡¼¥«¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤À¤±¤Ç¤¹¡£Ollama¤òMac¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ³«¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëLLM¤òÂ¿¿ô¤ÎÁªÂò»è¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£Á÷¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ç¥ëÁªÂò¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¡Ögpt-oss:20b¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤«Å¬Åö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É³«»Ï¡£»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¤Ï12GB¶¯¤Î¶õ¤ÍÆÎÌ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Mac¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤ÆLLM¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥Þ¥ó¥É¡Û
ollama run gpt-oss:20b
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢½àÈ÷OK¤Ç¤¹¡£
2Âæ¤ÎMac¤ÇÀÇ½¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤«¤«¤ë
Î¾Êý¤ÎMac¤Ëgpt-oss-20b¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀÇ½¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤¯¤¿¤á¡¢µ¯Æ°Ãæ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½ªÎ»¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óOllama¤È¡¢Mac¤ÎÆ°ºî¾õ¶·¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥â¥Ë¥¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
1ÌäÌÜ¡§2¡Ü2¤Ï¡©
¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤Ê·×»»ÌäÂê¤«¤é¡£¡Ö2+2¤Ï¡©¡×¤ÈÆþÎÏ¤·¤ÆEnter¥¡¼¤ò²¡¤¹¤È¡¢Î¾Êý¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¿á¤½Ð¤·¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½èÍý¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇOllama¤¬¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥â¥Ë¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Î¾¥Þ¥·¥ó¤Î¥á¥â¥ê¤¬¸Â³¦¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MacBook Pro¤Ï¡¢5.9ÉÃ´Ö¹Í¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ø2+2¤Ï¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê»»¿ô¤ÎÌäÂê¡£Åú¤¨¤Ï4¡£´Ê·é¤ËÅú¤¨¤ë¤Ù¤¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀâÌÀ¤ÏÉÔÍ×¤À¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ë±þÂÐ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£ÄÉ²Ã¤ÎÊ¸Ì®¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤òÉ½¼¨¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Åú¤¨¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤ÏÌó12ÉÃ¡£
°ìÊý¤ÎiMac¤Ï¡¢Æ±¤¸»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤Î¤ËÌó60ÉÃ¤â¤«¤«¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤Þ¤Ç¹ç·×¤ÇÌó90ÉÃ¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö2+2¡×¤ÎÅú¤¨¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÄ¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
2ÌäÌÜ¡§blueberry¤ÎÃæ¤Ëb¤Ï²¿¸Ä¤¢¤ë¡©
¼¡¤Ë¡¢°ÊÁ°GPT-5¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÁÌä¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Öblueberry¤ÎÃæ¤Ëb¤Ï²¿¸Ä¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â¡¢MacBook Pro¤ÏiMac¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÂ®¤¯Åú¤¨¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡£ÃÙ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢MacBook Pro¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢iMac¤Ï°ì¸ì°ì¸ì¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢MacBook Pro¤¬Ìó90ÉÃ¡¢iMac¤¬Ìó4Ê¬10ÉÃ¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤È¤â¡¢¡Öblueberry¡×¤Ë¤Ï¡Öb¡×¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤ÈÀµ¤·¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¡£
3ÌäÌÜ¡§¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎºÇ½é¤Î²¦¤ÏÃ¯¤«¡©
ºÇ¸å¤Ë¡¢Î¾Êý¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎºÇ½é¤Î²¦¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥¤¥®¥ê¥¹»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ÊÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ì¤ÏÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ï¿¼¤¯¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
MacBook Pro¤¬´°Á´¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï2Ê¬¡£°ìÊý¡¢iMac¤Ï¤Ê¤ó¤È10Ê¬¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åú¤¨¤ÏÃ¯¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥¼¥ë¥¹¥¿¥ó¤«¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥ÉÂç²¦¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢iMac¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¤Û¤«¤Î²¦¹ñ¤Î²¦¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤Çµó¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Í¾·×¤Ê¡Ê¡©¡ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤ÏÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇChatGPT¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤½¤Îº¹¤ÏÎòÁ³
¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î´ÊÃ±¤Ê¥Æ¥¹¥È¤«¤é¡¢»ä¤ÎMacBook Pro¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿M3 Pro¥Á¥Ã¥×¤ÈÄÉ²Ã¤Î2GB¤ÎRAM¤¬¡¢16GB¤ÎRAM¤òÅëºÜ¤·¤¿iMac¤ÎM1¥Á¥Ã¥×¤ò°µÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆMacBook Pro¤òË«¤á¤Á¤®¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤Î²óÅúÂ®ÅÙ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤ÎChatGPTÂÎ¸³¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÄË¡¹¤·¤¤¤Û¤ÉÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¡¢¸½ºßGPT-5¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ëChatGPT¥¢¥×¥ê¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤Á¤é¡£¡Ö2+2¤Ï¡©¡× ChatGPT¤Î²óÅú¡§¤Û¤Ü°ì½Ö¡Öblueberry¤ÎÃæ¤Ëb¤Ï²¿¸Ä¤¢¤ë¡©¡× ChatGPT¤Î²óÅú¡§Ìó10ÉÃ¡ÊOpenAI¤ÏGPT-5¤Î¤³¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎºÇ½é¤Î²¦¤ÏÃ¯¤«¡©¡× ChatGPT¤Î²óÅú¡§Ìó6ÉÃ
¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢ChatGPT¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤ÎÊ£»¨¤ÊÎò»Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÎÄÖ¤ê¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¬gpt-oss¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤Ê¤¤
»ä¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤½¤ì¤Û¤ÉChatGPT¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÈï¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÅ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨»ä¤¬Ç®¿´¤ÊLLM¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢gpt-oss¤Ï»ä¤Î¸Ä¿ÍÍÑ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ç¤ÏÆ°ºî¤¬ÃÙ¤¹¤®¤Æ¡¢¾ï»þ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë
iMac¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢MacBook Pro¾å¤Îgpt-oss¤ÏÂ®¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ChatGPT¥¢¥×¥ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤Î¤è¤¦¤ËÃÙ¤¤¡£gpt-oss¤¬ËÜ²ÈChatGPTÂÎ¸³¤ò¾å²ó¤ëÎÎ°è¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë°ì¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
ÃÙ¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤Î¼ÁÌä¤¬OpenAI¤ä¤Û¤«¤ÎÃ¯¤Ë¤âÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¹â¤¯É¾²Á¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½èÍý¤Ï¼«Ê¬¤ÎMac¾å¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ü¥Ã¥È¤Ç²¿¤ò»È¤ª¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ê¤é¡¢MacBook Pro¤ÇOllama¤òµ¯Æ°¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢iMac¤Ç¤³¤ì¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐPro¤äMax¥Á¥Ã¥×¤È32GB°Ê¾å¤ÎRAM¤òÅëºÜ¤·¤¿Mac¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÈÀÇ½¤ÎÎ¾Êý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëºÇÎÉ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Çgpt-oss-20b¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÄãÂ®¤Ê´Ä¶¤ò²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
