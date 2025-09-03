C大阪は3日、大阪・舞洲グラウンドで練習を公開。ピッチの半分を使っての実戦形式など、戦術を確認する練習を中心に汗を流した。

ピッチの外では31日の広島戦の直前にヒザの違和感を訴えて欠場したMF田中駿汰（28）と7月5日の大阪ダービーで右足第5中足骨骨折したDF高橋仁胡（20）が並んで走る姿があった。田中はすでにスパイクを履いてボールも蹴っている状態。「試合は大事を取って（の欠場）。試合にすぐ出られるかは分からないが、時間があるので」と次の福岡戦が13日のアウェー戦と開いているので調整を進めていく。

高橋はランニングシューズで走っており、まだボールを蹴る段階に入っていない。「走り始めたのは最近に入って。順調なので焦らずにいきたい」と笑顔で話した。スペインからMF久保瑛史（18）が加入。「瑛史君とはスペイン語でも話すし、日本語でも。これからチームにプラスになることもいっぱいあると思う。デビューが楽しみ」とスペイン共闘のイメージを膨らませていた。

久保は2日が18歳の誕生日。「寮のみんなに祝ってもらいましたが、ケーキ食べたりとかはないです。普通の寮のご飯を食べました。誕生日はいつもそんな感じです。18歳は車の免許が取れるので、一歩前進した感じです」と静かだった誕生日の様子を話した。