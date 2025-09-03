◇MLB パイレーツ9-7ドジャース(日本時間3日、PNCパーク）

ドジャースの大谷翔平選手がパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に46号ソロを放ちました。

3点を追いかける3回、第2打席を迎えた大谷選手は5球目、バッバ・チャンドラー投手の99.2マイル(159.6キロ)のストレートを捉えると、打球はライトスタンドへ一直線。自己最速となる打球速度120マイル(193.1キロ)で7試合ぶりの今季46号、ドジャース通算100本塁打を達成しました。

昨季の46号より5試合早い達成となった大谷選手。

昨季は、オールスター前の前半戦は3.3試合に1本ペースであったのに対し、後半戦では2.6試合に1本塁打という目覚ましいペースでの量産を見せていました。さらに、9月にはローンデポ・パークで行われたマーリンズ戦で、MLB史上初の50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成し、この試合で6打数6安打、3本塁打、10打点、2盗塁という驚異の活躍を見せていた大谷選手。

また昨季は、8月と9月に2か月連続2桁本塁打をマーク。今季は135試合で打率.279、9月初戦から1発も飛び出し現在リーグ2位の46本塁打をマークしています。トップは日本時間8月29日のブレーブス戦で4本塁打を放ち、49本塁打を記録しているフィーリーズのカイル・シュワバー選手。ここからどれだけ積み上げていくのか注目です。

▽大谷翔平選手の40号以降の歩み※現地時間

【2024年】

40号 8月23日 129試合目

41号 8月24日 130試合目

42号 8月28日 133試合目

43号 8月30日 135試合目

44号 8月31日 136試合目

45号 9月6日 141試合目

46号 9月8日 143試合目

47号 9月11日 146試合目

48号 9月17日 151試合目

49号・50号・51号 9月19日 153試合目

52号 9月20日 154試合目

53号 9月22日 156試合目

54号 9月27日 160試合目

【2025年】40号 8月9日 117試合目41号 8月10日 118試合目42号 8月11日 119試合目43号 8月12日 120試合目44号 8月19日 126試合目45号 8月24日 131試合目46号 9月2日 138試合目