¥¯¥í¡¼¥¶¡¼±óÆ£¹Ò¡¡¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯·ã¾Þ¤ÎÀï½ÑÅª¥Õ¥¡¥¦¥ë¸ì¤ë¡Ö¤¤ì¤¤¤ËÃ¥¤¦¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê£³£²¡á¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤¬¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½£Ä£Æ¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤¬·ã¾Þ¤¹¤ë¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ë»²²ÃÃæ¤Î±óÆ£¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£¸·î£³£±Æü¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡££±¡½£°¤Î¸åÈ¾£´£´Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤ë¤È¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÄÙ¤·¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤Ï¡¢±óÆ£¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
à¥¯¥í¡¼¥¶¡¼á¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±óÆ£¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¡ÊÁê¼êÁª¼ê¤Ë¡ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ä¤«¤Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¤ì¤¤¤ËÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÍýÁÛ¤À¤±¤É¡¢»þ´ÖÂÓ¤È¤«¾õ¶·¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¬¡Ê¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ò´Þ¤á¤¿¡Ë»Ä¤ê£±£°Ê¬¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤Ï¡ÖÂåÉ½¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¥¢¥ì¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Àï½ÑÅª¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤«¥¤¥¨¥í¡¼¤â¤é¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤«¤Ï¡¢ºÝ¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏÎßÀÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£