40・50代が頼れる「高見えカーデ」→【GU】なら1,000円台で売ってる！

シンプルなコーデのアクセントとして羽織ったり、冷房対策としても使えるカーディガン。ミドル世代が取り入れるなら、【GU（ジーユー）】でゲットできるケーブル編みカーデがおすすめ。ゴールドカラーのボタンやきれい見えが狙えるコンパクトなシルエットで、お値段以上の価値を感じられるかも。

きちんと感のあるケーブル編み

【GU】「ケーブルメタルボタンカーディガン」\1,990（税込）

きちんと感があり、トレンドのプレッピーな着こなしにもマッチするケーブル編みの半袖カーディガン。立体的なケーブル編みやゴールドカラーのボタンなど、1,000円台とは思えないリッチな雰囲気が漂います。すっきりとしたショート丈なので、フレアスカートやワイドパンツと合わせてもメリハリのあるコーデに仕上がります。ネイビーやナチュラルなどのベーシックな色味に加えて、ブラウン、ダークグリーンといった秋口まで使えそうなカラーも展開中。

ルーズなワイドジーンズと合わせてこなれ感アップ

きちんと感のあるケーブル編みのカーディガンに、ルーズなワイドジーンズを合わせてカジュアルに落とし込んだこなれ感のあるコーデ。コンパクトなシルエットかつ締め色のネイビーのカーディガンは、ワイドパンツと合わせてもすっきり見えるのが嬉しいポイント。差し色として赤色のバッグを投入すれば、ほんのりレディなムードが漂う最旬ルックの完成です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M