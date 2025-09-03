逮捕報道の清水尋也、所属事務所が謝罪 ニュースで知り「大変困惑しております」【コメント全文】
麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたと報じられた俳優の清水尋也について3日、所属する「有限会社オフィス作」が公式サイトを更新した。
【写真】放送中の『19番目のカルテ』にも出演中の清水尋也
同所は逮捕報道について謝罪。「弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております」と事前に把握していなかったことを説明し「今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません」としている。
【清水尋也の所属事務所のコメント全文】
弊社所属 清水尋也の報道に関しまして
2025.09.03
この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、
関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、
深くお詫び申し上げます。
弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。
今現在の清水尋也の状況につきましては、
警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、
弊社では報道以上の情報を把握できておりません。
これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。
状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます。
ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、
深くお詫び申し上げます。
2025 年 9 月 3 日
有限会社オフィス作
引用：「有限会社オフィス作」公式サイト
