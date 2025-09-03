COSME Week 2025大阪でZ世代の消費行動とトレンドを徹底解説！Qoo10

「Qoo10(キューテン)」は、2025年9月24日(水)から26日(金)にインテックス大阪で開催される、COSME Week 2025大阪に出展！

Qoo10

会期 ：2025年9月24日(水)〜26日(金)10:00〜17:00

会場 ：インテックス大阪 3号館 Qoo10 ブース (小間番号C11-24)

来場特典：新規出店者に最大10万円分の広告費をプレゼント、

Qoo10オリジナルトートバッグをプレゼント

※プレゼントの条件等の詳細は、展示ブースにてお問合せください。

「Qoo10(キューテン)」は、2025年9月24日(水)から26日(金)にインテックス大阪で開催される、COSME Week 2025大阪に出展します。

また、9月25日(木)には、主催セミナーでの登壇を予定しています。

Qoo10が、この展示会に出展するのは今回が初となります。

Qoo10は、2,650万以上もの会員数を誇る、日本最大級のビューティー関連商品を扱う総合オンラインショッピングモールです。

展示会では、ミニセミナーと商談スペースを設け、ビューティーとインナービューティーにおける、Z世代の消費行動とトレンドを徹底解説します。

さらに展示ブースに来場いただいた方には、新規出店特典やQoo10オリジナルトートバッグがプレゼントされます。

会期中の9/25(木)には、主催者セミナーに登壇し、「Z世代が動かす！次世代ビューティートレンドと消費インサイト」をテーマにした講演を予定しています。

eBay Japanは、本出展を通じて、「楽しさを仕掛け、喜びを届ける」ことをミッションに、ビューティーの情報発信基地としてトレンドを届けながら、既にオンラインで販売されている方や、これから販売を予定されている方が、ECについての理解を深め、ビジネスの拡大・成功につながるようサポートしていきます。

