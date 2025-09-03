加藤産業 「プレミアム」に餡シリーズ ジャムは高級柑橘 秋冬の新製品

加藤産業は秋冬の新製品46品（うちリニューアル13品）を発売する。このうち、高品質ブランドの『カンピー ザ・プレミアム』には「手造りジャム」2品と、新シリーズ「和みの餡」2品を投入。

「手造りジャム」は愛媛県産の高級果実、せとかみかんと媛まどんなを使ったマーマレード2種類。内容量320gで希望小売価格900円（税抜・以下同）。「和みの餡」は十勝産の小豆、きたろまんと長崎県産の藻塩、砂糖を原料につぶあん（52度）、こしあん（48度）を揃える。300gで430円。

太田茂治ブランド事業部長は「『手造りジャム』2品は、贈答用に使われる高価な原料を使用した限定品。『和みの餡』は糖度を抑え、小豆本来の味が感じられるように仕上げた。プレミアムな点をしっかり訴求し、積極的に売りたい」と意気込む。

「和みの餡 つぶあん」

海苔は「有明海産卓上味のり」（10切・60枚、750円）、「国産卓上味のり」（10切・80枚、750円）、「瀬戸内海産厳選味のり」（10切・60枚、810円）の卓上味付のりを発売。有明海の生産量が減少し原料が高騰する中、内容量や産地を見直し、手に取りやすい価格を維持できるようにした。

乾物ではこのほか、栽培過程で生じる不揃いな椎茸を集めた「国産まるごと椎茸」（40g、650円）、鰹やあごなど3種類の削り節に海苔やとろろを加えた「漁師のかき込みめしの素」（20g、380円）を発売する。

輸入品はフライパンでゆでられる3分の2サイズのスパゲティ（400g、235円）、700g入った結束タイプの大容量（400円）を「プロッシモ」ブランドに投入。オリーブオイルは細口ノズルで使いやすく、軽量なソフトボトル入りの「ベルトーリ」（420g、1800円）を発売する。