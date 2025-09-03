散歩中に水で体を冷やすコーギー犬…？想定以上に気持ちよさそうで愛くるしいその光景は、記事執筆時点で478万回を超えて表示されており、19万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：夏、散歩中に水で体を冷やす犬→想定以上に『気持ちよさそうな光景』】

散歩中に水で体を冷やすコーギー犬

Xアカウント『@hipo_potamaru』に投稿されたのは、コーギー「紬（つむぎ）」ちゃんのとある姿。投稿者である紬ちゃんのお父さんは現在単身赴任中で、週末の紬ちゃんとのお散歩が楽しみなのだといいます。

そんなお父さんとのお散歩が大好きな紬ちゃん。そのお散歩時間の中でも、暑い季節の楽しみのひとつが『お水遊び』なのだそう。

想定以上に『気持ちよさそうな光景』に大反響

キレイなお水が流れている場所を見つけると、ためらうことなく入って行くそうで…。そのままお腹をペタンとつけて流水を全身で感じて過ごすのがお気に入りだといいます。

川の流れに身を委ねるようにして涼む紬ちゃんの後ろ姿はあまりにも可愛らしく、無防備に放り出されたおしりと後ろ足は何時間でも眺めていられそうなほど。

『冷やしコーギー』はたとえ夜でも、違う場所でもきれいなお水が流れるところがあれば出現するそうです。

この投稿には「流しコーギー」「安倍川もち落ちてる」「冷やしコーギー」「流し食パン」「かわいい」「焼きちくわが落ちてるのかと」など多くのコメントが寄せられています。

お散歩が大好きな女の子

2022年3月にご家族と運命の出会いを果たしたという紬ちゃん。お散歩が大好きでさまざまな場所に出かけては、そのぬいぐるみのような外見からは想像できないほどタフな一面を見せてくれるのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす紬ちゃんのお姿は多くの人々にコーギーの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@hipo_potamaru」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。