お散歩に疲れてしまったスタンダードプードルさんの行動が、あまりに微笑ましいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で388万2000回再生を突破し、「歩いてきたら二度見する」「幸せ感じた」「めっちゃ羨ましい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：歩くのに疲れて『おんぶをねだる大型犬』→背負ってあげると…まるで『人間の親子のような光景』】

スタンダードプードルのお散歩

TikTokアカウント「ket.0201」の投稿主さんの家には、スタンダードプードルの『KET』くんが暮らしています。今回は、KETくんとのお散歩の様子を紹介しました。とっても体が大きいKETくんですが、実は甘えん坊な性格なのだとか…♡

歩いている途中で疲れてしまったのか、投稿主さんにおんぶをねだってきたといいます。KETくんの体重は、なんと27キロ！しかし、投稿主さんは、KETくんに合わせて腰をかがめると、慣れた様子で軽々とKETくんをおぶったのでした。

人間の親子のような光景にホッコリ

投稿主さんにおんぶしてもらったことで、一気に視界が変わったKETくん。美しい夕焼けの中、キョロキョロと目移りしながら周囲の眺めを楽しんでいたそうです。時折、クルリと振り向いてカメラに嬉しそうな表情を見せることも…♪

KETくんはもともとおんぶが好きなようで、お散歩の途中におんぶをするのはよくあることなのだとか。歩かなくて楽ちんなのはもちろん、大好きな投稿主さんの温かさを感じられるのが心地よいのかもしれませんね。

この投稿には、「大きい子供にしか見えなくなってくる」「大事にされて幸せですね」「なんて可愛い家族なんでしょう！」など、多くのコメントが寄せられています。本当の親子のような2人の姿に、思わず心が温まるワンシーンでした。

おでかけ先でもおんぶを催促

別の日には、KETくんと外出したときの様子も紹介されています。今回は、高速道路のサービスエリアに遊びに来た模様。しかし、そんな中でもKETくんの甘えん坊は変わりません。

サービスエリアを出た途端、リードを引いて「疲れた」と立ち止まってしまったKETくん。そこで投稿主さんが腰を下ろすと、迷わず背中に飛び乗ってきたといいます。大勢の人に見守られる中、車までおんぶで連れて行ってもらったKETくん…。

こんな光景を見てしまったら、あまりの可愛さで思わず二度見してしまいそうです！

TikTokアカウント「ket.0201」には、他にもKETくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ket.0201」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。