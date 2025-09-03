お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が３日、都内で行われた「チョコレートプラネット×ＧｉＧＯキャンペーン」の等身大フィギュアお披露目記者会見に登壇した。

同キャンペーンではコラボ景品やコラボたい焼き、限定フィギュアなどを展開。キャンペーンの象徴として、２人の等身大フィギュアが公開された。３Ｄプリンターで作られ、服のシワまで再現された実物を見た長田庄平は「すごっ！こんなことがあるなんて。目尻のしわとかもすごい…」と興奮した様子。「ＴＴＴＴで４兄弟ですね」と笑顔を見せた。松尾駿も「怖いくらい…手の大きさも一緒！」と驚きを隠せなかった。

あまりのクオリティーの高さに、長田は「どっちかが体調崩したら、これ立てておけばいいんじゃないかな。２つに分散していけるかも。ダブルブッキングＯＫ！」と話し、会場の笑いを誘った。クレーンゲームの景品にも採用され、「超一流の漫画やアニメ、アイドルじゃないと景品にならないと思うので、そこにいったんだな」と、おどけてみせた。

キャンペーン期間は５日から１０月２６日まで、全国のＧｉＧＯグループ店、ＯＮＬＩＮＥ ＣＲＡＮＥで行われる。等身大フィギュアは東京・東池袋のＧｉＧＯ総本店に展示される。