ÆüËÜÂåÉ½ÀïÇÛ¿®¤ÎU-NEXT¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ê¤·¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ï72»þ´Ö°ÊÆâÌµÎÁ¸«ÊüÂê¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï3Æü¡¢U-NEXT¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤Î³èÆ°¤Ç¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆ±6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¡¢Æ±9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¡£¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö19¡§00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü11¡§00¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö19¡§37¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü8¡§37¡Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¤ÏNHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¢NHK¥×¥é¥¹¤Ç¤âÆ±»þ¡¢¤ª¤è¤ÓU-NEXT¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¿¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤ÏNHK BS¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¢¤ª¤è¤ÓU-NEXT¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¿¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¤ÎU-NEXT¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ÏÍÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤ÎU-NEXT¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢U-NEXT¤Ç¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬È¯É½¡£¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï»î¹ç½ªÎ»¤«¤é72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢U-NEXT¤Î¡Ö·î³Û¥×¥é¥ó¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÍøÍÑÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸«ÊüÂê¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»¤«¤é72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢U-NEXT¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÌµÎÁ¸«ÊüÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Î¾»î¹ç¤È¤â¤Ë»î¹ç½ªÎ»¤«¤é72»þ´Ö¸å°Ê¹ß¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÍøÍÑÃæ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢¸«ÊüÂê¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤Î³èÆ°¤Ç¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆ±6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¡¢Æ±9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¡£¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö19¡§00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü11¡§00¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö19¡§37¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü8¡§37¡Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¤ÎU-NEXT¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ÏÍÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤ÎU-NEXT¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢U-NEXT¤Ç¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬È¯É½¡£¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï»î¹ç½ªÎ»¤«¤é72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢U-NEXT¤Î¡Ö·î³Û¥×¥é¥ó¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÍøÍÑÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸«ÊüÂê¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»¤«¤é72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢U-NEXT¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÌµÎÁ¸«ÊüÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Î¾»î¹ç¤È¤â¤Ë»î¹ç½ªÎ»¤«¤é72»þ´Ö¸å°Ê¹ß¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÍøÍÑÃæ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢¸«ÊüÂê¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£