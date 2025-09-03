INI後藤威尊、グループ内のお会計事情告白「だいたい出してくれる」メンバーとは
【モデルプレス＝2025/09/03】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の後藤威尊と佐野雄大が、2日放送のフジテレビ系トークバラエティー「EXITV」（毎週火曜深夜1時25分〜※この日は1時15分〜）に出演。メンバー間の会計事情について明かした。
【写真】INI、お会計「だいたい出してくれる」メンバー
この日のトークでは、メンバー間でのお会計事情の話題に。後藤は「1番年上の西くんは、もうだいたい全部西くんが出してくれる」とメンバーの中で最年長の西洸人が飲食代を支払ってくれることが多いと告白。さらに佐野は「最後に『出よっか』ってなった時に『あ、もうお会計終わってるわ』って感じで、スマートに終わらせてくれてる」と西がトイレなどで離席した間に支払いを済ませてくれていると話した。
続けて佐野は、メンバー間では年上が奢る傾向にあるというものの、「拓海と威尊と3人でご飯行った時とか」と尾崎拓海、後藤、佐野の3人で食事に行く時は「俺は年下だけど同級生に見られてて」と割り勘になるという。後藤は「ここのケミもやっぱ割り勘というか」と後藤と佐野の人気ケミ「大尊」も食事の際は割り勘であると話した。また、佐野は最年少である松田迅について、「迅は結構逆に、『じゃんけんする？』みたいに言ってくれる」と奢られてばかりではなく、気を遣ってじゃんけんを提案してくれることもよくあると明かした。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】INI、お会計「だいたい出してくれる」メンバー
◆INIのお会計事情が明らかに
この日のトークでは、メンバー間でのお会計事情の話題に。後藤は「1番年上の西くんは、もうだいたい全部西くんが出してくれる」とメンバーの中で最年長の西洸人が飲食代を支払ってくれることが多いと告白。さらに佐野は「最後に『出よっか』ってなった時に『あ、もうお会計終わってるわ』って感じで、スマートに終わらせてくれてる」と西がトイレなどで離席した間に支払いを済ませてくれていると話した。
◆後藤威尊、佐野雄大「大尊」は割り勘
続けて佐野は、メンバー間では年上が奢る傾向にあるというものの、「拓海と威尊と3人でご飯行った時とか」と尾崎拓海、後藤、佐野の3人で食事に行く時は「俺は年下だけど同級生に見られてて」と割り勘になるという。後藤は「ここのケミもやっぱ割り勘というか」と後藤と佐野の人気ケミ「大尊」も食事の際は割り勘であると話した。また、佐野は最年少である松田迅について、「迅は結構逆に、『じゃんけんする？』みたいに言ってくれる」と奢られてばかりではなく、気を遣ってじゃんけんを提案してくれることもよくあると明かした。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】