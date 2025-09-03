伊藤英明、真剣にプロテインを作るも“オチ”に「もはやお笑い芸人レベルで毎回大爆笑」「おっとこ前が過ぎるwww」
俳優の伊藤英明（50）が1日、自身のインスタグラムを更新。ワイルドすぎる“やらかし動画”を公開した。
【動画】「おっとこ前が過ぎるwww」真剣に“すり切り一杯”を作る伊藤英明
伊藤は「すり切り一杯かき集めました」とコメントし、真剣なまなざしでプロテインの粉を集め、“すり切り一杯”を丁寧に作る様子を披露。しかし、シェイカーには高い位置からスプーンを傾けてしまい、大胆に粉がこぼれる結果となった。
動画の“オチ”にファンからは「こういう子供いるよね」「絶対にやると思ってた」「もはやお笑い芸人レベルで毎回大爆笑」「おっとこ前が過ぎるwww」などと反響が寄せられている。
【動画】「おっとこ前が過ぎるwww」真剣に“すり切り一杯”を作る伊藤英明
伊藤は「すり切り一杯かき集めました」とコメントし、真剣なまなざしでプロテインの粉を集め、“すり切り一杯”を丁寧に作る様子を披露。しかし、シェイカーには高い位置からスプーンを傾けてしまい、大胆に粉がこぼれる結果となった。
動画の“オチ”にファンからは「こういう子供いるよね」「絶対にやると思ってた」「もはやお笑い芸人レベルで毎回大爆笑」「おっとこ前が過ぎるwww」などと反響が寄せられている。