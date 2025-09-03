スナイデル×UGG「W TAZZELLE」エクスクルーシブカラー登場♡

この秋、注目を集めるのはSNIDELとUGGの特別なコラボレーション。新モデル「W TAZZELLE」のエクスクルーシブカラーが、9月3日(水)より全国のSNIDEL店舗や公式オンラインストアなどで販売開始されます。ふわふわのファーと淡いベージュのスエードが魅力で、履き心地も快適。秋コーデをアップデートしてくれる特別な一足を、ぜひチェックしてみてください。

SNIDEL×UGGの特別コラボレーション

「W TAZZELLE」は、UGGの人気シューズに低めのシャフトデザインを取り入れ、着脱しやすく仕上げた新モデル。ふわふわのファーがアクセントになり、秋冬らしい存在感を放ちます。

今回SNIDELでしか手に入らない淡いベージュのスエードカラーは、フェミニンな装いにもマッチ。トレンドのソックス合わせとも相性抜群で、足元から秋のオシャレを楽しめます。

快適な履き心地と嬉しいポイント

超軽量ソールを採用した「W TAZZELLE」は、長時間歩いても疲れにくいのが魅力。安定感のあるプラットフォームで、スタイルアップ効果も期待できます。

サイズは22～25cmまで展開され、価格は26,400円(税込)。デイリーに取り入れやすい履き心地とデザインを兼ね備え、普段使いからお出かけまで幅広いシーンで活躍します。

発売日と販売チャネルをチェック

発売は9月3日(水)。WEBでは12:00より販売開始となります。購入可能なのは、SNIDEL公式オンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリ、そして全国のSNIDEL店舗。

数量限定のため、気になる方は早めにチェックがおすすめです。特別な1足を手に入れて、この秋の足元コーデを楽しんでみてはいかがでしょうか。

秋の装いを格上げする一足♡

SNIDELとUGGが贈る「W TAZZELLE」は、デザイン性と履き心地を兼ね備えた特別なアイテム。限定カラーの淡いベージュは、秋のワードローブに自然と馴染み、さりげない上品さを演出してくれます。

普段のコーディネートを一歩先へ導くこの一足で、毎日のスタイルをもっと自由に楽しんでみませんか♪季節の始まりを足元から華やかに彩りましょう。