¡ÚÌÀÆü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¿ó¤¬Ì¡²è·ü¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ´î¤ÖÌø°æ²È¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ò4ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
¿ó¤Î²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¤Ï3Æü¡¢Âè113²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¿ó¤¬Ì¡²è·ü¾Þ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Âç´î¤Ó¤¹¤ë¤Î¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤Î¿Í¤¬Ìø°æ²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÒÂè114²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÏÌ¡²è·ü¾Þ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£Âç´î¤Ó¤¹¤ë¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤Î¤ª¤«¤²¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¿ó¡£¿ôÆü¸å¡¢È¬ÌÚ¿®Ç·²ð(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤Î²ñ¼Ò¤Ç¼õ¾Þ½Ë¤¤¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¿ó¤ò°Ï¤ó¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£ÍâÆü¡¢¤Î¤Ö¤¬ÅÐÈþ»Ò(¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò)¤ËÃãÆ»¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¼êÖº¼£Ãî(âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ)¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919¡¾2013)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918¡¾1993)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(NHKÁí¹ç)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ(Ä«ÅÄ)¤Î¤Ö¤òº£ÅÄÈþºù¡¢É×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£