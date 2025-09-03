ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「ポケットモンスター」のオリジナルフードを本日9月3日より販売している。

「ポケモン」コラボのオリジナルフードには、ハロウィーン・ショーに登場するバケッチャをイメージした「まんまるチキンベーグルサンドプレート」やヒトモシが可愛い「ヒトモシたちの夜にともるハンバーグプレート」が登場。さらに笑顔が愛らしいジュペッタの「洋ナシ＆ホワイトチョコムース」などがラインナップされる。

さらに、全てのメニューにおいて+600円で「レッツパーティー！ポケモン・ランチョンマット」を追加可能。本稿では、各メニューやランチョンマットを撮りおろしで紹介する。

ヒトモシたちの夜にともるハンバーグプレート（価格：2,400円）

バケッチャのまんまるチキンベーグルサンドプレート（価格：2,400円）

DJピカチュウ＆ミミッキュのワクワクキッズセット（価格：1,400円）

いたずら？ムウマのミックスベリーチーズケーキと赤い野菜？（価格：950円）

ひょっこり！ジュペッタの洋ナシ＆ホワイトチョコムース（価格：1,100円）

ノリノリ！DJゲンガーのグレープソーダ（価格：800円）

レッツパーティー！ポケモン・ランチョンマット（価格：単品700円、全てのメニューに+600円で追加可能）

