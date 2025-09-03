¥È¥é¥¸¥ã¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç13Ç¯¤Î²¼ÀÑ¤ßÀ¸³è¡Ä»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×ÌÀ¤«¤¹¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Travis¡¡Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ê30¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éTravis¡¡Japan¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤ÇÌó13Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼·¸Þ»°³Ý¡£¡Ö¤â¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤Ä¹¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥¥¹¥Þ¥¤·»¤µ¤ó¡×¤È¡ÖKis-My-Ft2¡×¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥¹¥Þ¥¤·»¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥È¥é¥Ó¥¹¤¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë°ì½ï¤ËÍÙ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£Åö»þ¤Ï¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤ëÍ½»»¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é¥¥¹¥Þ¥¤·»¤µ¤ó¤¬¶Ê¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢Í½»»¤âÉéÃ´¤·¤Æ¥È¥é¥Ó¥¹¤Ë¶Ê¤¢¤²¤ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì¶Ê¤Ç¤¤¿¤ê¡£¤½¤Î°áÁõ¤ò¶Ì¿¹·¯¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¶¤êÉÕ¤±¤âÀé²ì·¯¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÆ£¥öÃ«·¯¤ÈÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ£¥öÃ«·¯¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¥¥¹¥Þ¥¤·»¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£