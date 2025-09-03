気象庁は3日、熱帯低気圧が台風に発達し、沖縄地方や奄美地方に接近し、4日は九州に接近するおそれがあると発表しました。台風は5日から6日にかけて本州を横断する予想で、勢力は弱いものの太平洋側は広い範囲で警報級の大雨となる予想です。

【3日正午現在】

種別：熱帯低気圧

存在地域：南大東島の南東約150km

進行方向、速さ：北北西 時速25 km

中心気圧：1006 hPa

中心付近の最大風速：15 m/s

最大瞬間風速：23 m/s





【4日午前0時の予報】種別：台風存在地域：奄美大島の東南東約120km進行方向、速さ：北西 時速30 km/中心気圧：1002 hPa中心付近の最大風速：18 m/s最大瞬間風速：25 m/s【4日正午の予報】種別：台風存在地域：屋久島の西約40km進行方向、速さ：北 時速25 km/中心気圧：1002 hPa中心付近の最大風速：18 m/s最大瞬間風速：25 m/s【5日午前9時の予報】種別：台風存在地域：西日本進行方向、速さ：北東 時速30 km/h中心気圧：1000 hPa最大風速：18 m/s最大瞬間風速：25 m/s【6日午前9時の予報】種別：温帯低気圧存在地域：日本の東進行方向、速さ：東 時速45 km/h中心気圧：996 hPa最大風速：20 m/s最大瞬間風速：30 m/s

3日は沖縄地方や奄美地方に接近し、4日は九州に接近するおそれがあります。また、熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるため、雷を伴った激しい雨の降る見込みです。



台風は、5日から6日にかけて本州を横断する見込みで、勢力は弱いものの太平洋側は広い範囲で警報級の大雨となる予想です。また、新潟県内にも雨が降る予想で、今後の情報に留意が必要です。