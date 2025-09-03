初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は３日、スターダムのスターライト・キッドが９・１１後楽園ホール大会でジャガー横田、藪下めぐみと組んでプロミネンスの世羅りさ、柊くるみ、夏実もちと対戦することを発表した。

プロミネンスの３人は「はじめまして！プロミネンスです。このたび、プロミネンス全員で、ストロングスタイルに参戦させていただきます。３人そろうこともなかなか無い中、このように強敵と闘える機会をもらえて、とてもワクワクしております」とコメントした。

また同大会の出場予定選手はこれまで明かされていたＳａｒｅｅｅに加え、新たにマーベラスの彩羽匠、フリーの本間多恵、マリーゴールドのＭＩＲＡＩが参戦することも発表した。

９・１１後楽園大会は全７試合を予定。開催は来週に迫っているが現時点で５試合のみ発表。その他のカードは未定となっている。

◆９・１１後楽園決定済みカード

▼メインイベント レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・船木誠勝 ｖｓ 挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ

▼タッグマッチ

タイガーマスク、ＳＵＧＩ ｖｓ 日高郁人、阿部史典

▼６人タッグマッチ

スターライト・キッド、ジャガー横田、藪下めぐみ ｖｓ 世羅りさ、柊くるみ、夏実もち