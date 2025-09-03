【昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～】 9月3日 発売 価格：27,500円

日本コロムビアは、昭和の名曲50曲をプリセットした、蓄音器型でラッパからのレトロサウンドが楽しめるプレイヤー「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」を本日9月3日より全国発売する。価格は27,500円。

「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」は、国産蓄音器第1号の「ニッポノホン35号」を模した、手のひらサイズの蓄音器型再生プレイヤー。銅製のラッパがスピーカーとなり、蓄音器のあたたかな音質特性を再現できる。

収録されている楽曲は置シヅ子さん、淡谷のり子さん、藤山一郎さん、伊藤久男さん、美空ひばりさん等々、歌謡史に残る名曲50曲。音源は本人歌唱で当時の音に限りなく近い音で収録されている。

さらに外部入力機能として3.5mmミニピンプラグの入力端子（別売）を用いれば、手持ちの再生機器と接続して、ラッパから奏でる様々な音楽をレトロサウンドで楽しむことも可能。また、一般的に販売されている Bluetooth 受信機（別売）と接続すれば、スマートフォンの中のミュージックライブラリーにある好きな音楽を、蓄音器のラッパからのあたたかい音で楽しむことができる。

商品仕様

内蔵音源収録数：50曲

入力端子：φ3.5mm ミニ端子（音声）

外形寸法：奥行き（突起部含む）205mm、横幅145mm、高さ（ラッパ含む）324mm、重さ（約）1kg

材質：本体 MDF板、ABS樹脂、他 / ラッパ 銅・亜鉛合金

【付属品】

ラッパ ACアダプター 別冊歌詩集 取扱説明書兼保証書【内蔵音源一覧】

収録曲：全50曲、全曲モノラル約167分

笠置シヅ子さん

藤山一郎さん

美空ひばりさん

伊藤久男さん

(C) 2025 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD.