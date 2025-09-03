目黒蓮がイメージ激変！ネット騒然「こんなに変わる」「えぐい」「初めて見る」「のび太」「モサモサ」日曜劇場出演へ

Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮（２８）が１０月期ＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（後９時）に出演することが決まり、そのビジュアルに多くの反響が寄せられた。

妻夫木聡が主演を務める同作は、作家・早見和真氏の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に夢を追い続ける大人たちを描く。目黒は、物語の鍵を握る重要な役どころで出演するという。

役柄の詳細は明かされなかったが、目黒のビジュアルは公開された。パープルのニットをユルく着こなし、丸眼鏡を着用。アイドルの時の姿からイメージを激変させた。

ネットは騒然。「眼鏡目黒蓮さんはえぐい」「重め前髪に丸眼鏡のビジュ…今までにない雰囲気の目黒蓮が見られそうでワクワクする〜！」「国宝級イケメン殿堂入りの最強ビジュの目黒蓮が丸眼鏡で前髪重めののび太くんみたい」「眼鏡姿が新鮮」「目黒蓮ってこういう風貌（ぼう）もできるんだね。キラキラのアイドルなのに眼鏡に前髪下ろしてダルシャツ。その役になりきってるんだね」「歌って踊ってキラキラしたアイドルＳｎｏｗ Ｍａｎ目黒蓮のオーラを削ぎ落とした重め前髪に丸眼鏡」「前髪モサモサ細縁メガネの目黒蓮さんめっちゃ良い」「前髪と黒縁メガネだけでこんなに印象が変わるんだ……」「重い前髪＋丸眼鏡は初めて見る目黒蓮」と興奮が止まらなかった。