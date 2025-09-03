2026年春に開催予定の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の独占放映権を米大手動画配信サービスのNetflix（ネットフリックス）が取得したことをめぐり、タイトルスポンサーを務める人材サービス企業「dip（ディップ）」が25年9月2日、懸念を表明した。

「日本の視聴者が、初めて体験する、Netflixの国内でのライブ配信イベント」

ネットフリックスは8月26日、公式サイトで「WORLD BASEBALL CLASSIC INC.とNetflixが、2026年ワールドベースボールクラシックの日本における独占パートナーシップを発表」との声明を公開した。

声明では、「2026年ワールドベースボールクラシックは、日本の視聴者が、初めて体験する、Netflixの国内でのライブ配信イベントとなります」と説明。日本では「2026年に開催されるワールドベースボールクラシックの全47試合を、Netflixのライブおよびオンデマンドでご覧いただけます」としていた。

WBCは、第5回大会まですべて地上波放送があり、23年に開催された第5回大会ではテレビの地上波とネット配信で中継された。

しかし、ネットフリックスの独占放映権取得に伴い、第6回大会では地上波放映がない可能性が高まった。スポーツ紙の報道によると、放送権料が大幅に高騰した影響とみられる。こうした対応について、SNSでは困惑の声が相次ぐ事態となっていた。

「多くの人々のWBCを気軽に楽しむ機会が奪われてしまう」

こうしたなか、1次ラウンド・東京プールのタイトルスポンサーを務めるディップは2日、【WBC放送・配信権に関する見解】としてXで声明を発表した。

「ディップ株式会社は、WBCの放送・配信権について、懸念を表明します」とし、問題点を指摘した。

「今回の放送形態では多くの人々のWBCを気軽に楽しむ機会が奪われてしまうのではないかと危惧しています」

動画配信サービスでの放映について、「より多くの人々に感動を届けるため、今回のような国民的なスポーツイベントは広くあまねく視聴出来る環境を準備するべきだと考えます」としている。

この声明に対し、野球ファンからは「スポンサー撤退したらいいのに 契約してしまったから無理なのか 懸念を表明だけなんかいらん」「確かにスポンサーだって地上波ありきで契約してるもんな...ネット放牧だけだと、露出が減るから広告宣伝効果は低くなる。このままではスポンサー出来ないとハッキリ言えば良い」など、厳しい対応を求める声が寄せられた。