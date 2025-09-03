東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

GDP（第2四半期）10:30

結果 0.6%

予想 0.5% 前回 0.3%（0.2%から修正）（前期比)

結果 1.8%

予想 1.6% 前回 1.4%（1.3%から修正）（前年比)



【中国】

RatingDog（旧財新）非製造業PMI（8月）10:45

結果 53.0

予想 52.5 前回 52.6



※要人発言やニュース

【日本】

自民党の麻生最高顧問が総裁選の前倒しを求める意向を示した

日本20年債利回りは26年ぶり高水準、30年債利回りは過去最高を更新



植田日銀総裁が石破首相と会談

経済・物価情勢、市場動向について意見交換した

物価と経済成長が改善すれば金利を引き上げる

ファンダメンタルズに沿って安定的推移が望ましい



【米国】

トランプ米大統領

中国とロシアの連携強化は全く懸念していない

中露は決して軍事力を行使することはない、我々は世界最強の軍隊を保有

中国とインド、ブラジルは関税で我々を潰している

習氏が素晴らしい祝賀の日を過ごされますように

多くのアメリカ人が中国の勝利と栄光のために命を落とした

米国に対する陰謀を企てるプーチンと金正恩へ敬意をお伝えください



ベッセント米財務長官が5日から次期FRB議長候補の面接を開始（WSJ）

米連邦住宅金融局（FHFA）局長が4日午前にクックFRB理事に関して会見



【中国】

中国習近平国家主席

国家の主権・統一を断固として維持。中華民族の偉大な復興は決して止められない！



【その他】

中露首脳はエネルギーや人工知能など20以上の分野で二国間協力文書に署名

