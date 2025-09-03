(C)Beats

Beatsは、世界的ガールズグループ・BLACKPINKのJENNIEとコラボレーションしたワイヤレスヘッドフォン「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」を、9月5日10時に直販サイト「Apple.com」とApple表参道で発売する。価格は32,800円。

(C)Beats

(C)Beats

マットな赤をベースとした筐体に、「R」と「J」のディテールをあしらったほか、「UltraPlushイヤークッション」にもJENNIEからインスピレーションを得たディテールを施した。

(C)Beats

(C)Beats

ルビーレッドの本体カラーと取り外し可能なリボンは、JENNIEの最新アルバム「Ruby」の世界観をイメージしたとのこと。

JENNIEは「Beatsは自分の生活や創作活動において欠かせない存在で、今回のコラボレーションをとても光栄に思います。このヘッドフォンを通じて、私の音楽を全く新しい感覚で楽しんでもらえたら嬉しいです」とコメントしている。

発売日の5日には、Apple表参道で実機を試聴できるほか、JENNIEがセレクトした新しいプレイリストを空間オーディオで体験できる。

(C)Beats