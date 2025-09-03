右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手（23）が2日（日本時間3日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員として、敵地でのアストロズ傘下3Aシュガーランド戦に先発。5回69球を投げ、3安打2四死球2三振4失点で敗戦投手となった。

復帰後4度目のリハビリ登板は初回に2ラン2本を浴び、いきなり4失点。本塁打は2本とも四死球のあと、94.5マイル（約152.1キロ）、94.4マイル（約151.9キロ）の直球を完璧に捉えられた。直球の最速は3回にマークした96.9マイル（約155.9キロ）で、97.8マイル（約157.4キロ）、98.9マイル（約159キロ）だった過去2試合を下回る数値。直球をファールで粘られるシーンも多く、2三振はスプリットを空振り、スライダーを見逃したものだった。

大リーグ公式サイトは「ドジャースは佐々木がリハビリ中のこの時点で、メジャーへの選択肢として十分に成長していることを期待していたが、4度目の登板は厳しいスタートとなった」と言及。立ち直ってから12打者中11人をアウトにしたと評価しつつも、「この結果と、ドジャースがメジャーレベルで彼をすぐに必要としていないことを考慮すると、佐々木は少なくともあと1回はオクラホマシティーに残る可能性が高いと思われる」と伝えた。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は4度目の登板へ向かう佐々木に対し「3Aの打者を支配するぐらいの投球を見せつけてほしい」と注文をつけていたが、合格点とは言えない内容。この日の敵地パイレーツ戦の試合前には「今ここで投げている投手陣が良い仕事をしているので、この先の朗希の扱いについてはまだ分からない」とメジャー復帰に慎重なコメントを口にしていた。