¥±¥ó¥³¥Ð¡¢¥í¥³¥Ç¥£Æ²Á°¤ËµÍ¤á¤é¤ì¥¿¥¸¥¿¥¸¡¡¼«¿È¤ÎÎ®µ·¡Ö·Ý¿Í¤Ïµã¤¯¤Ê¡×¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Æ²Á°¤Î±Ô¤¤»ØÅ¦¤È¤Ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê53¡Ë¤¬2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¤Ë½Ð±é¡£Á°Æü¤Ë¼õ¤±¤¿¸åÇÚ¤«¤é¤ÎµÍÌä¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ì¡ºÍ»Õâ1·èÄêÀï¡ÖTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡×¤òÀ©¤·¤¿¸åÇÚ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤Ï¡¢FMÂçºå¤ÎÈÖÁÈ¤Ç5Ç¯´Ö¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¥±¥ó¥³¥Ð¡£Í¥¾¡¤Ë´¿´î¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤«¤Î¤ê¤¬ÎÞ¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¡£LINE¤Ç¡Ö¤ª¤Þ¤¨ÇËÌç¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¼ýÏ¿Á°Æü¡¢Í¥¾¡¸å¤Î¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤È½é¤á¤Æ»Å»ö¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÊ±ì½ê¤Ç½ËÊ¡¤È¤ªÎé¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¸å¡¢ÇËÌç¤ÎÏÃ¤Ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤È¤¹¤¬¤ë¤¿¤«¤Î¤ê¤Ë¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¤âÀäÂÐµã¤¯¤Ê¤è¡¢µö¤µ¤ó¤¾¡ª¤È¸À¤¦¤Æ¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤È»ëÄ°¼Ô¤¬¸«¤Æ¤ëÁ°¤Ç¤Ïµã¤¯¤Ê¡¢¤È¡£¤Ç¤â¥ª¥Þ¥¨µã¤¤¤¿¤Ê¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢²£¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡×¤ÎÆ²Á°Æ©¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤¨¡Ä¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥À¥á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍýÍ³¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥¨!?¡Ä·Ý¿Í¤¿¤ë¤â¤Î¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¾Ð¤«¤·¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤ä¡¢µã¤´é¸«¤»¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤Í¤ó¡×¡ÖÊÌ¤Ë¥¤¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢Æ²Á°¤È¤ÎÌäÅú¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¢¤«¤ó¤è¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ç¤â¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ç¤â¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Çµã¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ß¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«!?¤¢¤«¤ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡ª¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¤È¡¢Æ²Á°¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¡Ö¤¤è¤·»Õ¾¢µã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡È¥É¡É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÄ¹¤ä¡Ä¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£»×¤ï¤ÌÂçÊª¤ÎÌ¾¤Ë¤Ò¤ë¤ó¤À¥±¥ó¥³¥Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤«¤ó¤â¤ó¤Ï¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡×¤ÈÄñ¹³¤·¤¿¡£¡ÖÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ÀÍè¤ë¤«¡¢¥ª¥Þ¥¨¡Ä¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¿¤«¤Î¤ê¤Ë¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¤Ê¤ó¤«Æ²Á°¤Ë¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤À¼¤Ç¡È°¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤ÊµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¸Å¤¤À¤Âå¤Î¤½¤¦¤¤¤¦³µÇ°¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¡×¤È²òÀâ¡£¤Ê¤°¤µ¤á¤é¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«Æ²Á°¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤µ¤ì¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤¨¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï½ôÀèÇÚÊý¤Ë¤¿¤À¤¿¤À¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡×¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÇÚÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤½¤Ã¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«°¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢µÊ±ì½ê¤ÈÆ±¤¸·ëËö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£