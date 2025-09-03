マダニを介して感染する重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）の患者が三重県内で増加している。

国内での致死率は約３割とされ、県内では今年、３人が死亡している。県は「マダニが多く生息する草むらややぶの中に入る際は、暑い時期ではあるが露出が少ない服装をしてほしい」と呼びかけている。

主にウイルスを持ったマダニに刺されることで感染するＳＦＴＳは、国内では２０１３年に患者が初確認され、１５年には県内でも感染事例が初めて報告された。当初は西日本で患者が集中していたが、近年は東日本にも広がっている。

三重県感染症情報センターのまとめや県感染症対策課によると、県内の感染者数は２３年に４人、２４年に１人で、２５年は８月までに７人に上り、このうち３人が死亡した。県の担当者は「畑仕事や、草が多い場所での墓参りなどで感染する事例もあるようだ」と話した。

同センターのまとめによると、感染報告は伊勢志摩地域で目立っている。１５年以降、県内全体では計３６人の感染が報告されているが、うち３０人が伊勢保健所管内だった。県の担当者は、伊勢志摩地域で感染事例が多い理由は「不明」としつつ、「野生動物が多い地域では、必然的にマダニが多くなる傾向にある」と指摘する。

県では毎年、ＳＦＴＳへの注意を呼びかけるチラシを約４万部作成。伊勢志摩地域の各市町を通じて、住民に注意を呼びかけている。予防策として、長袖長ズボンや足を覆う靴の着用、虫よけ剤の使用を推奨しており、県の担当者は、「万全という対策はないが、基本的な対策を徹底するほかない」と話した。

マダニに刺される以外に、動物を介した感染例もあり、今年５月には、ＳＦＴＳの猫を治療した県内の男性獣医師が死亡した。県は、むやみに弱った野生動物に手を出さないことや、口移しで餌を与えるなど過剰な触れ合いを控えるよう呼びかけている。