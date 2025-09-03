2025年6月に惜しまれつつ運行を終了した豪華寝台特急「カシオペア」。その車両が、「鉄道のまち」として知られる埼玉県さいたま市大宮にやってきます。

JR東日本は2025年9月3日、大宮駅西口で開発中の大型複合開発プロジェクト「(仮称)桜木PPJ」敷地内に、寝台特急カシオペア号の1号車 スロネフ E26 を移設展示すると発表しました。

「鉄道のまち大宮」の新たなシンボルに

「(仮称)桜木PPJ」は埼玉県さいたま市大宮駅西口で開発の進む大型複合施設。商業棟、オフィス棟、駐車場棟、フィットネス棟、MICE・結婚式場棟の計5棟で構成され、新たなビジネス、文化、ライフスタイルを生むウェルビーイング拠点「Omiya Well-being Station」をコンセプトとしています。2025年4月15日に着工。2027年春に竣工予定。

今年4月の同プロジェクト着工に関する発表では「“鉄道のまち大宮”を象徴する鉄道車両を展示し、地域の方々や来街者に向けて各種イベントを開催する『電車ひろば』を設けます」とされており、どのような車両が選ばれるのか、鉄道ファンの間で話題になっていました。

展示されるのは展望室付きの特別車両！

展示されるのは、展望室タイプの豪華個室「カシオペアスイート」を有する1号車 スロネフ E26 です。具体的な展示内容は現在検討中ですが、カシオペアの歴史を学べる解説板や見学デッキの整備、地域のイベントとの連携などが計画案として挙げられています。詳細が決まり次第、改めて発表される予定です。



カシオペア号移設展示イメージ（画像追加）

（仮称）桜木PPJ 完成イメージパース全景（画像：JR東日本）

（仮称）大胡地区公園イメージパース、カシオペア号移設展示イメージ（画像：JR東日本）

（カシオペアイメージ写真：PIXTA）

