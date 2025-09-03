モデルのSHIHOが自身のInstagramを更新。BTSやBLACKPINKのメンバーをはじめ、YOSHIKI、村上隆らと並んだ豪華ショットを公開し、話題を集めている。

【写真】BTS RMはロングジャケット姿で出席！華やかなパラダイスアートナイト会場での記念ショット

■BTS RMとYOSHIKIが一緒に写ったショットも！

韓国・ソウルでは、9月1日より『2025 ソウルアートウィーク』がスタート（9月7日まで）。100件を超えるソウル市内の美術館、博物館、ギャラリーが参加し、様々な展示やプログラムが展開されている。

SHIHOは、アートウィーク中に開催される国際アートフェア『フリーズ・ソウル2025』のオープニングイベント『パラダイスアートナイト』に参加したようで、その様子を自身のInstagramに投稿。鮮やかな紫のドレスを着たSHIHOは、BLACKPINKのLISA（リサ）やROSE（ロゼ ※「E」は、アキュートアクセント付きが正式表記）、JISOO（ジス）との2ショット（1、2、5枚目）をはじめ、BTSのRM（アールエム）との2ショット（3枚目）や、YOSHIKIや村上隆らとの集合ショットなど、8枚の写真を公開した。

豪華ショットについて、SNSでは「ナムさんとYOSHIKIが一緒にいるってすご！」「豪華すぎ」「画面が華やか」など様々な反響が寄せられている。