大泉洋、堺正章からの容赦ない指摘に大弱り「こんなに司会しにくいことはない！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

堺正章が、NHK『SONGS』に初登場。79歳での初出演は『SONGS』歴代最高齢となる（※2012年2月放送の『SONGS クレイジーケンバンド』回にゲスト出演あり）。

■盟友・井上順の貴重なインタビューも紹介

GSブームの先駆けとなるザ・スパイダースとして活躍した1960年代、ソロ歌手として「さらば恋人」「街の灯り」などヒット曲に恵まれ、『時間ですよ』『西遊記』など俳優としても代表作が生まれた1970年代など、秘蔵映像とともに黄金期を振り返る。ザ・スパイダース時代を共に過ごした盟友・井上順の貴重インタビューも。

スタジオトークでは、司会の大先輩、堺からの容赦ない指摘の数々に、大泉洋は「こんなに司会しにくいことはない！」と大弱り…。

また、堺が「生涯最後のバンドをやりたい」と2024年に結成した堺正章 to MAGNETSから、ミッキー吉野、シシド・カフカもスタジオトークに登場。スパイダース以来54年ぶりとなるバンドメンバーとともに、現在の心境や、今後やりたいことも語る。

■ザ・スパイダースヒット曲メドレーの披露も

スタジオパフォーマンスでは、ザ・スパイダースのヒット曲メドレー（「バン・バン・バン」「夕陽が泣いている」「あの時君は若かった」）の他、ソロ歌手としての代表曲「街の灯り」、堺正章 to MAGNETSとして「タイガー＆ドラゴン」を演奏。

国民的エンターテイナー、堺正章の原点に迫る45分をたっぷり楽しもう。

■番組情報

NHK総合『SONGS 堺正章』

09/11（木）22:00～22:45

再放送：09/15（月）24:35～25:20

出演：堺正章 大泉洋 堺正章 to MAGNETS

VTR出演：井上順

楽曲：「ザ・スパイダースSONGSスペシャルメドレー」「街の灯り」「タイガー＆ドラゴン」

■関連リンク

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/songs