万博残り40日…ミャクミャク×サンリオ「新作」登場 推しカラー立体マスコットキーホルダー、新大阪の新幹線構内で【キャラ一覧あり】
大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボした公式ライセンス商品の新作が3日、発表された。
【画像】ミャクミャク×サンリオ新作 各キャラの推しカラーキーホルダー
限定デザインの『推しカラー立体マスコットキーホルダー』で、JR新大阪駅構内で販売される。
ミャクミャクになりきったサンリオキャラクターズが推しカラーの「立体マスコットキーホルダー」になって登場。キャラクターのイメージカラーに合わせた色鮮やかなデザインとなる。
ラインナップは全7種。シナモロール、ポチャッコ、ハンギョドン、クロミ、マイメロディ、ハローキティ、ポムポムプリン。
■EXPO2025【サンリオキャラクターズ】ミャクミャクなりきり立体マスコット 推しカラーキーホルダー
販売価格：各1320円（税込）
販売開始日：2025年9月上旬
販売店舗：
・2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店（23・24番線ホーム7号車付近）
・PLUSTA新大阪幹線中央改札内（新幹線改札内コンコース）
※画像はイメージ。
※数に限りあり。
※商品の仕様・価格・販売箇所等は変更する場合あり。また、急遽販売を終了する場合あり。
※商品の予約および取り置きはできない。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断り。
