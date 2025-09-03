入山杏奈、幼少期の写真＆甥っ子たちとの密着ショット公開「可愛いが渋滞」「小さいときから整ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/03】元AKB48の入山杏奈が9月3日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真や甥っ子たちとの3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】入山杏奈、可愛すぎる幼少期ショット
入山は8月に祖父母の家を訪れたことを報告し、幼少期の家族写真を公開。「親戚にも久しぶりに会って、わたしたちが子供の頃のアルバムとか、叔父叔母みんなの結婚式のアルバムとか見せてもらった」と明かした。さらに「可愛い可愛い甥っ子たちに会ってパワーチャージしたよ」とつづり、甥っ子2人と顔を寄せ合う仲睦まじい姿も載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞してる」「小さいときから顔が整ってる」「癒される」「3人とも天使みたい」「微笑ましい」「素敵なプライベート」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
