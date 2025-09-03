最下位に低迷するヤクルトで、奮闘しているのが主砲の村上宗隆だ。

上半身のコンディション不良で長期離脱していたが、1軍昇格した2025年７月29日のDeNA戦（横浜）で今季初アーチを放つと、8月は本塁打を量産体制に。9月2日現在、32試合出場で打率.294、14本塁打、25打点をマークしている。

ドジャース、ヤンキースの動向は

村上は3年契約が切れる今オフ、ポスティングシステムでメジャー挑戦が有力視されている。22年に日本記録の56本塁打で令和史上初の三冠王に輝くなど、本塁打王を3度獲得したスラッガーに、米国球界の注目度は高い。

米国で取材するスポーツ紙記者は

「複数球団の争奪戦になることは間違いないでしょう。気になるのはドジャース、ヤンキースの動向ですね。ドジャースは三塁を守るマックス・マンシーが近年故障が増え、今年が2年契約の最終年です。去就が不透明ですが、来年に残留することになったとしても後継者が必要です。ヤンキースも三塁の定位置を固定できず、内野の複数ポジションを守るホセ・カバジェロをシーズン途中にレイズからトレードで獲得して起用しています。本拠地のヤンキー・スタジアムは右中間のふくらみが狭く、左のパワーヒッターに有利な球場と言われています。村上は補強ポイントに合致する選手なので、獲得に乗り出す可能性が十分にあります」

と分析する。

日本人スラッガーの活躍は少ない

ドジャースに入団となれば、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希と共闘、チームメートに。ヤンキースの日本人野手は、松井秀喜氏（現・ヤンキースGM特別アドバイザー）が00年代に活躍した印象が強い。もちろん、その他の球団も村上の獲得レースに参戦することが考えられる。

大谷は別次元として、日本人スラッガーがメジャーで活躍したケースは少ない。能力を発揮する上で移籍する球団選びは重要だ。シーズン終了後、村上の決断が注目される。

（中町顕吾）