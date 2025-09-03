俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが3日、分かった。この報道を受けて、所属事務所「オフィス作」はこの日に公式サイトを更新し、「今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております」と声明を出した。



【写真】10年前の話題作では、とんでもない不良役を演じていた清水尋也

公式サイトでは文書を公開し、「この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。」と謝罪。 「弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております」と事務所も困惑していることを記し、「今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません。」と知らせた。



今後については「これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます」と記載。「ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。」と改めて謝罪していた。



清水容疑者は1999年6月9日生まれの俳優。映画「渇き。」での壮絶ないじめにあうボク役を演じ話題に。その後も映画「東京リベンジャーズ」シリーズでの半間修二役など多数のヒット作で存在感を示していた。



7日に最終回を迎えるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」にも内科専攻医・鹿山慶太役で出演している。



