ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に、オリジナルキャラクター「スマイリー」が登場する『スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング』が2025年に新しく開催されます！

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のスターである「スマイリー」にとって、今回が初のグリーティングイベント。

ポップでかわいいパンプキンの姿をした「スマイリー」と写真撮影などが楽しめる、新しいグリーティングを紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」

開催期間：2025年9月3日〜

開催場所：シネマ4-Dストア前

『スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング』は、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のスター「スマイリー」とふれあえる、2025年初開催のグリーティング・イベント。

「スマイリー」は、C4D（シネマ4-D）作品に登場するパークのオリジナルキャラクター。

毎年ホラー映画の監督、主演を果たし、鑑賞するすべてのゲストを怖がらせることを生きがいにしています。

その正体は、ハロウィーン・ホラー・ナイトで感じる恐怖から生まれた悪魔ですが、普段はポップでかわいいパンプキンの姿をしています。

今回のグリーティングでは、そんなポップでかわいい姿の「スマイリー」と、ハイタッチ一緒に写真を撮ったりして楽しむことができます。

なめらかな動きと愛嬌のある姿が魅力！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中の「スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」の紹介でした。

昼夜で異なる超刺激体験！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』まとめ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポップでかわいいパンプキン姿！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」 appeared first on Dtimes.