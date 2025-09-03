SEVENTEEN・S.COUPS×MINGYU、新アルバムリリース 当初はシングル形態予定だった
13人組グループ・SEVENTEENのS.COUPSとMINGYUによる新しいスペシャルユニット「C×M（SEVENTEEN）」が9月29日に1st Mini Album『HYPE VIBES』を発売する。それに先立って、トレーラー「JOIN OURVIBE」が公開された。
【写真】写真多数！色香ただよう筋肉美を披露したミンギュ
アメリカ・ロサンゼルスで撮影された同映像には、自分だけのやり方で自由に毎瞬間を楽しむC×M（SEVENTEEN）の日常が盛り込まれている。激しいパーティーを過ごした翌日、ボサボサ姿で目を覚ました2人は新しいイベントで1日を満たす。飾らずに「クール」な彼らの魅力が異国的な背景と調和している。
映像の最後に登場する海辺のパーティーシーンは特に印象的。S.COUPSとMINGYUは多様な趣向、容貌を持った人々と調和して楽しくリズムに乗る。誰とでも気楽に付き合う2人のライフスタイルと自由奔放なオーラがトレーラーの中にも自然ににじみ出ている。ゆったりと「今」を満喫するS.COUPSと活動的でエナジェティックなMINGYU、似ているようで異なる2人の魅力も見逃せないポイントとなっている。
独特な個性を持つ3Dキャラクター「クーテ」と「マンテ」登場する。音楽でエネルギーを満たすために地球を訪問した「宇宙生命体」という設定。トレーラー序盤、かすかな姿で登場した彼らは、人々と付き合いながら生気を得るほど次第に鮮明になる。2人のキャラクターの変化とダイナミックな動きは見る楽しさを増す。
アルバム名『HYPE VIBES』は、誰でも一緒に楽しんでつながる熱くて自由な雰囲気を表している。決まった枠組みなしに自分だけのリズムで今この瞬間を生きていくC×M（SEVENTEEN）だけの態度が新譜にそのまま反映されている。2人はシングル形態で新譜を準備したが、日常の中の「今」を多彩で有機的に表現するためにミニアルバムに規模を拡大させた。
S.COUPSとMINGYUはSEVENTEENグループアルバムをはじめHIPHOP TEAM、リーダーズ（S.COUPS、HOSHI、WOOZI）、WONWOO×MINGYUなど多様なユニット曲、各自作詞・作曲に参加した個人曲まで披露し幅広い音楽スペクトラムを表わしてきた。それだけでなく、ファッション、ビューティーなどさまざまな分野でラブコールを受け、独歩的な存在感を発散し、アイコニック的な存在として活躍してきた。
【写真】写真多数！色香ただよう筋肉美を披露したミンギュ
アメリカ・ロサンゼルスで撮影された同映像には、自分だけのやり方で自由に毎瞬間を楽しむC×M（SEVENTEEN）の日常が盛り込まれている。激しいパーティーを過ごした翌日、ボサボサ姿で目を覚ました2人は新しいイベントで1日を満たす。飾らずに「クール」な彼らの魅力が異国的な背景と調和している。
独特な個性を持つ3Dキャラクター「クーテ」と「マンテ」登場する。音楽でエネルギーを満たすために地球を訪問した「宇宙生命体」という設定。トレーラー序盤、かすかな姿で登場した彼らは、人々と付き合いながら生気を得るほど次第に鮮明になる。2人のキャラクターの変化とダイナミックな動きは見る楽しさを増す。
アルバム名『HYPE VIBES』は、誰でも一緒に楽しんでつながる熱くて自由な雰囲気を表している。決まった枠組みなしに自分だけのリズムで今この瞬間を生きていくC×M（SEVENTEEN）だけの態度が新譜にそのまま反映されている。2人はシングル形態で新譜を準備したが、日常の中の「今」を多彩で有機的に表現するためにミニアルバムに規模を拡大させた。
S.COUPSとMINGYUはSEVENTEENグループアルバムをはじめHIPHOP TEAM、リーダーズ（S.COUPS、HOSHI、WOOZI）、WONWOO×MINGYUなど多様なユニット曲、各自作詞・作曲に参加した個人曲まで披露し幅広い音楽スペクトラムを表わしてきた。それだけでなく、ファッション、ビューティーなどさまざまな分野でラブコールを受け、独歩的な存在感を発散し、アイコニック的な存在として活躍してきた。