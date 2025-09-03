清水尋也容疑者の事務所がコメント「大変困惑しております」麻薬取締法違反の疑いで逮捕受けて

麻薬取締法違反の疑いで3日警視庁に逮捕された俳優の清水尋也容疑者（26）の所属事務所がコメントを発表した。

コメントでは、「弁護士を通して事実確認を進めてまいります」などとした上で、「ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

清水容疑者は警視庁の調べに対し、「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認め、清水容疑者と同居していて逮捕された20代の女も「全て事実です」と供述しているという。

事務所のコメント全文は以下の通り。

この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。

今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません。

これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。

状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます。

ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。