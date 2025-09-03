Instagramで話題になっているのは、洗面台でお水を飲むシーズーの「つぶちゃん」の姿。蛇口から直接お水を飲む様子は、「上手に飲んでいる」「たまらなく可愛い」と反響を呼び、43.2万回再生されています。

シーズー犬の夏の恒例行事は、洗面台でお水を飲むこと…！？

今回ご紹介するのはシーズーのつぶちゃん。そんなつぶちゃんが毎年、夏になると恒例にしている欠かせない過ごし方が、洗面台で給水をすることなのだといいます。夏になると毎日行う習慣となっているそうで、たっぷりとお水を飲むのだとか。

ペロペロと舌を出し、蛇口から流れ出てくる水を口で受け止め浴びるように飲んでいるのだそう…！チャムチャムと水を飲む音も癖になりそうです。まさに夏の癒し。これは、毎年の恒例になってしまうのもうなずけます。

よく見たら…体もひんやり。まさに一石二鳥！！

しかし、よく見てみると洗面台に横たわって水を受け止めていたため、自ずと体も水で濡れてしまっているのだそう。飼い主さんいわく、気持ちよさそうだからちょうどいいのだとか。

夏のプールがわりに、いつでもお体もひんやりで、残暑厳しい夏にピッタリですね。投稿は「まったり飲んでいて可愛い」「喉も潤うし、体もひんやりで気持ちいいですね」と反響を呼び、43.2万回再生されています。

お水は好きだけど...犬かきがゆっくり過ぎて動けないのだそう

お水が大好きなつぶちゃん。飼い主さんに海に連れて行ってもらうこともあるそうですが、犬かきがゆっくり過ぎて、泳ぐことはできないのだとか。

飼い主さんに抱えられ、まだ着水していないのにも関わらず4本の脚を動かしているつぶちゃんの可愛らしい姿をみていると、思わず微笑んでしまいます。

水浴びが大好きなつぶちゃんですが、洗面所での給水がぴったりのわんこでした。

Instagramアカウント「tsubutsubu_710」では、シーズーのつぶちゃんのつぶらな瞳と愛くるしい日常生活が見られます。

