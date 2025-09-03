テレビ東京の10月編成説明会が3日、東京・六本木の同局で行われ、ドラマ9「コーチ」（10月17日スタート、金曜後9・00）で主演を務める俳優の唐沢寿明（62）がサプライズ登場。女優の故・樹木希林さんとの思い出を語った。

同作は、数々の警察小説で知られる堂場瞬一氏の作品が原作。伸び悩む若手刑事を、唐沢演じる“さえないおじさん”職員・向井光太郎が指導し、一丸となって大きな事件に向かっていく姿を描く。

ドラマにちなみ、“人生のコーチ”は誰か問われた唐沢。西田敏行さんの他に樹木さんの名前を挙げ、「樹木さんとか、ほとんど台本通りにしゃべらないからね」と語った。

樹木とは1995年のTBS日曜劇場「輝け隣太郎」で親子役で共演。帰宅のシーンで樹木の“無茶ぶり”がさく裂したといい、「“ただいま”って自分の部屋に帰るだけなのに、（樹木の）声だけが聞こえてくるのよ」と楽しげな口調で話した。

リハーサルでは無かった演出がいきなり本番で盛り込まれ、「“ドアを開け、ドアを閉め…”ってなんか言ってるわけ。“そのまま電気をつけてもう1回消そう”って言われて」と回想。「鍛えられたよ、本当にあの作品は」と振り返りつつ、樹木さんについても「チャーミングな人なんだよね」と思いを寄せていた。