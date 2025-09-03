◇ア・リーグ アストロズ1―7ヤンキース（2025年9月2日 ヒューストン）

アストロズのバッテリーが2日（日本時間3日）、本拠でのヤンキース戦で“内輪もめ”した可能性を米メディアが報じた。

アストロズは今季12勝を挙げている左腕フランバー・バルデスが先発。スタメンマスクは控え捕手のシーザー・サラサールだった。

0―2の5回、バルデスは2死満塁のピンチを招き、グリシャムに痛恨のグランドスラムを被弾するなど、5回6失点で降板した。

米メディア「ラリー・ブラウン・スポーツ」が、この被弾をめぐるバッテリーの“内輪もめ”を報じた。

グリシャムを打席に迎え1ボールからバルデスが2球目を投げる際、サラサールが右手で一度、プレートを外すようジェスチャーした。ただ、バルデスはそのまま投球を続行し、2球目を狙われ満塁弾を浴びた。

次打者・ボルピを迎えると、バルデスは93マイルのシンカーを真ん中付近に投じたが、サラサールはまったく予想していない球だったのか捕球できず、ボールは一塁方向へ跳ねた。その後、サラサールがマスクを外してバルデスの元に歩み寄り、言葉をかけた。

同メディアは「バルデスが苛立ちからわざとサインミスをしてサラサールに当てたのではないかという憶測が飛び交った」と報じた。そして「バルデスは感情的な選手としても知られ、過去にも口論を繰り返したことがある」とも記した。

「ジ・アスレチック」のアストロズ担当、チャンドラー・ローマ記者は自身のX（旧ツイッター）で「バルデスとサラサールは試合後、監督室に呼ばれ、バルデスがサラサールに謝罪したが、わざとではないと語った」と報じた。

ア・リーグ西地区で首位を走るアストロズだが、シーズン終盤、プレーオフに向けて今回の騒動が尾を引かないことを願うばかりだ。