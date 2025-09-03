公開中の「六つの顔」は、人間国宝の狂言師、野村万作を主人公にしたドキュメンタリー映画だ。

万作が演じる狂言「川上」を全編見ることができる貴重な記録で、犬童一心監督は「生で舞台を見ているのと同じ時間を、映画の観客にも体験してもらいたい」と話す。

収録されているのは、昨年６月、万作の文化勲章受章を記念して開かれた狂言会の舞台。万作が演じる盲目の男が、山奥の地蔵尊に参詣し、目が見えるようになるが、悪縁である妻と離縁せよ、とのお告げを受ける。夫婦愛をテーマにした約４０分の演目を、複数のカメラを設置して、全編収録した。

犬童監督は「万作先生に、『川上』を撮りたいと言われた。おそらく、狂言を目指す若い人たちに見てほしい、という思いがまずあったのではないか」と話す。ただし、監督自身は「映画にする以上は、一般の人たちに広く見てもらえる作品に」という思いが強かった。

「映画的な視点で、映像として作る」ために、「完全なコンテを作った」という。どのようなアングルで撮るか。万作や共演する野村萬斎をどういうフレームに収めるか。それらを事前に決めて、当日撮影に臨んだ。また、クレーンに載せたカメラでの撮影や、舞台の観客の邪魔になる位置にカメラを置かないと撮れないカットなどは、別に撮影し、編集した。「万作先生の中では、『川上』の演技はこういうものだという、心持ちのようなものが決まっていて、ぶれることがない。だから、撮り直してもＮＧはなかった」

映画の序盤は、万作自身の言葉によって、「（撮影当時）９３歳になるまでの人生と、芸をどう積み重ねていったか」が語られる。分かりやすいガイド的な役割を果たし、その後に演目が続く構成は、小津安二郎監督が歌舞伎の六代目尾上菊五郎の舞台を撮影したドキュメンタリー「鏡獅子」（１９３５、３６年）にならったという。「鏡獅子」では序盤で歌舞伎と菊五郎について紹介した後、菊五郎の演技が映し出される。「『鏡獅子』という映画を、今、万作先生で作り直すとどうなるかということをやってみた」