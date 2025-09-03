TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£Ç¯5·î¡¢Ç¥¿±9¤«·î¤Î½÷À­¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï½Å¤¤¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢2Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊì¿Æ1¿Í¡£°äÂ²¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤âÈï³²¼Ô¤À¡×¤È¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÖÌ¼¤òÈï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×Éã¤ÎÁÊ¤¨

Ç¥ÉØ»àË´»ö¸Î¡¡¡ÖÌ¼¤âÈï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Éã¤ÎÁÊ¤¨

¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊì¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢½ÅÅÙ¤Î¾ã³²¤òÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¡¦Æü¼·Ì¤¤¬Èï³²¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ï¡¢ÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×

2Æü¡¢ºÊ¤ÈÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò·Ç¤²¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó¡£

ºÊ¤Îº»Ìé¹á¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯5·î¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ¤Î½»Âð³¹¡£¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÄ¶¤¨¤ÆÏ©Â¦ÂÓ¤Ë¤Ï¤ß¤À¤·¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿º»Ìé¹á¤µ¤ó¤ò¸å¤í¤«¤é¤Ï¤Í¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ä

»ö¸Î¤ÎÌÜ·â¼Ô
¡Ö¡Êº»Ìé¹á¤µ¤ó¤Ë¡Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¿±þ¤Ê¤¯¤Æ¡£¼ê¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢¤ªÊ¢¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×

Åö»þ¡¢º»Ìé¹á¤µ¤ó¤ÏÇ¥¿±9¤«·î¡£»ö¸ÎÄ¾¸å¤ËÄë²¦ÀÚ³«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¼·Ì¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç»ÀÁÇ¤¬¹Ô¤­ÆÏ¤«¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ç¾¤Ë½Å¤¤¾ã³²¤¬»Ä¤ê°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡ÖºÊ¤¬°ìÅÙ¤â»Ò¤É¤â¤òÊú¤±¤º¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌµÇ°¤Ç¤¹¤·¡¢À®Ä¹¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×

11ËüÉ®°Ê¾å¤Î½ðÌ¾Äó½Ð¡¡ÄÉ²ÃÄ´ºº³«»Ï

2Æü¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ°ìµÜ»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¡£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ùÌî¾°»ÒÈï¹ð¤Ï¡£

»ùÌî¾°»ÒÈï¹ð¡Ê50¡Ë
¡Ö¸¦Ã«¤µ¤ó¤ÎÂº¤¤Ì¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÁ´¤Æ»ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×

µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Î¡ÖÈï³²¼Ô¡×¤Ïº»Ìé¹á¤µ¤ó¤¿¤À°ì¿Í¡£Æü¼·Ì¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

·ºË¡¤Ç¤Ï¡¢ÂÛ»ù¤ÏÊìÂÎ¤Î°ìÉô¤È¤µ¤ì¡Ö¿Í¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£

Í§ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¼¤òÈï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ðÌ¾³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2½µ´Ö¤Ç11ËüÉ®°Ê¾å½¸¤Þ¤ê¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤¬Æü¼·Ì¤¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î²á¼º±¿Å¾½ý³²ºá¤ÎÎ©·ï¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«ÄÉ²Ã¤ÎÁÜºº¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡ÖÈï³²¼ÔÂ¦¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤âÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡×

¾®ÀîºÌ²Â¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º»Ìé¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÆü¼·Ì¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÛÆ°¤Î¤³¤È¤ä¿©»ö¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢Êì»Ò¼êÄ¢¤Ë¤Ä¤Ö¤µ¤Ëµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±9¤«·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÉ½¾ð¤â¤Ï¤Ã¤­¤ê±Ç¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¿¤Î°¦¤ª¤·¤µ¤ò°ìÁØ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤­¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Í§ÂÀ¤µ¤ó¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤Ïº£¸å¡¢Æü¼·Ì¤¤Á¤ã¤ó¤¬Ç¾¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤ÉÄÉ²Ã¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Î©·ï¤Ç¤­¤ë¤«¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£