TXT・ヒュニンカイ、少年から大人へ…シックなオーラをまとい「MAPS JAPAN」表紙に登場
TOMORROW X TOGETHERのヒュニンカイが、ファッション誌「MAPS JAPAN No.6 -FALL ISSUE-」の表紙を飾った。
韓国と日本をつなぐグローバルファッションマガジン「MAPS JAPAN」は、ヒュニンカイが表紙を飾った最新号のビジュアルを公開した。
公開された表紙のヒュニンカイは、これまでの少年らしい魅力を超え、シックで男性的なオーラを強く放っている。深い眼差しと抑制の効いたポージングでクールな雰囲気を完成させ、秋のムードと見事に融合した新たなビジュアルを披露している。表紙はA、Bの2種類が公開され、それぞれ異なる魅力を堪能できる。
また、MAPSの公式インスタグラムとX（旧Twitter）を通じてヒュニンカイから読者に向けたメッセージが公開され、ヒュニンカイは「こんにちは MAPS、そして読者の皆さん！TOMORROW X TOGETHERのヒュニンカイです。今回MAPS JAPANの表紙を飾らせていただくことになり、とても楽しみにしています。今回のMAPSもぜひたくさん愛してください。ありがとうございます」とコメントした。
なお、ヒュニンカイが所属するTOMORROW X TOGETHERは、10月22日に日本3rdアルバム『Starkissed』をリリースする。
◇ヒュニンカイ プロフィール
2002年8月14日生まれ。本名カイ・カマル・ヒュニン。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてBig Hitエンターテインメントからデビュー。アメリカと韓国のハーフで、中国に在住していたことも。そのため英語、韓国語、中国語が堪能であり、ポルトガル語も話すことができる。同じくTOMORROW X TOGETHERのメンバーであるヨンジュンとは、デビュー前の2018年にBTS・Vのソロステージでバックダンサーを務めた。