木下優樹菜、長女が好きな手作りオムライス弁当披露「愛情感じる」「手が込んでてすごい」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】元タレントの木下優樹菜が3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】木下優樹菜「愛情感じる」と話題の手作り弁当
木下は「長女大好きオムライス弁当」と添え、写真を公開。弁当箱にはオムライスのほか、ウインナーやブロッコリー、ミニトマトなどバランスの取れた食材が詰められている。また「今日も勉強がんばれー」とつづっている。
この投稿に、ネット上では「愛情感じる」「朝から手が込んでてすごい」「流石です」「美味しそう」「娘さんも嬉しいでしょうね」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
