中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で部隊行進 2025年9月3日 14時13分 新華社通信 ３日、閲兵を受ける中国人民解放軍儀仗方隊。（北京＝新華社記者／王建華） 【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会は3日、北京で盛大に行われた。３日、天安門広場の上空を飛行する、「党旗・国旗・軍旗」護衛編隊。（北京＝新華社記者／江文耀）３日、天安門広場を行進する平和維持部隊の方隊。（北京＝新華社記者／劉穎）３日、天安門広場で放たれた平和を象徴するハト。（北京＝新華社記者／周荻瀟）３日、天安門広場の上空を飛行する訓練機編隊。（北京＝新華社記者／杜宇）３日、天安門広場の上空を飛行する、「党旗・国旗・軍旗」護衛編隊。（北京＝新華社記者／伍志尊）３日、観閲を受ける軍事宇宙部隊の方隊。（北京＝新華社記者／陳斌）３日、観閲を受ける平和維持部隊の方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、観閲を受ける空中無人作戦機の方隊。（北京＝新華社記者／張晨）３日、観閲を受ける空挺突撃方隊。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、天安門広場を行進する中国人民解放軍儀仗隊。（北京＝新華社記者／陳斌）３日、天安門広場を行進する中国人民解放軍儀仗隊。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）３日、陸上無人機作戦方隊の装備。（北京＝新華社記者／魯金博）３日、天安門広場を行進する中国人民解放軍儀仗方隊。（北京＝新華社記者／邢広利）３日、観閲を受けるロケット軍方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、天安門広場で放たれた平和を象徴するハト。（北京＝新華社記者／周荻瀟）３日、観閲を受ける空軍方隊。（北京＝新華社記者／孫非）３日、観閲を受ける長距離砲方隊。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、記念大会で空に放たれたハト。（北京＝新華社記者／牟宇）３日、天安門広場の上空を飛行する、「党旗・国旗・軍旗」護衛編隊。（北京＝新華社記者／張涛）３日、閲兵を受ける空軍方隊。（北京＝新華社記者／陳斌）３日、観閲を受ける海軍方隊。（北京＝新華社記者／王建華）３日、記念大会で空に放たれた風船とハト。（北京＝新華社記者／牟宇）３日、記念大会で空に放たれた風船。（北京＝新華社記者／劉穎）３日、観閲を受ける対艦ミサイル方隊。（北京＝新華社記者／張晨）３日、天安門広場の上空を飛ぶ練習機編隊。（北京＝新華社記者／杜宇）３日、観閲を受ける徒歩方隊。（北京＝新華社記者／孫非）３日、観閲を受ける長距離砲方隊。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、観閲を受ける戦旗方隊。（北京＝新華社記者／姚大偉）３日、記念大会で空に放たれた風船。（北京＝新華社記者／連振）３日、観閲を受ける空挺突撃方隊。（北京＝新華社記者／劉大偉）