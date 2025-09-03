麻薬取締法違反の疑いで逮捕された、俳優の清水尋也容疑者（26）。

所属事務所の「有限会社オフィス作」が、公式サイトでコメントを発表しました。



【写真を見る】【 俳優・清水尋也容疑者 】 逮捕の報道受け 所属事務所がコメント 「大変困惑しております」「深くお詫び申し上げます」



所属事務所の公式サイトでは「この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。」と、謝罪。



続けて「弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません。」と、しました。







そして「これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます。」と、記しました。



公式サイトでは「ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。」と、謝罪しています。





＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

警視庁が俳優の清水尋也容疑者（26）を麻薬取締法違反の疑いで逮捕したことが捜査関係者への取材でわかりました。

警視庁は清水容疑者の東京・杉並区の自宅に家宅捜索に入り、きょう午前6時半前に東京・杉並区にある自宅から警視庁薬物銃器対策課の捜査員に連行されていきました。

現在、東京・霞ヶ関にある警視庁本部で取り調べを受けているとみられます。



清水容疑者は東京都出身の26歳で、2012年に映画で俳優デビュー。その後、「東京リベンジャーズ」シリーズといった話題作に出演する実力派俳優として数多くの映画やドラマで活躍しています。現在はTBS系列で放送中の日曜劇場『19番目のカルテ』に内科の医師役で出演中です。







【担当：芸能情報ステーション】