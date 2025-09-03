º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢2È¯Íá¤Ó5²ó4¼ºÅÀ¡¡¼¡¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÅÐÈÄ¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡¡Ú¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¡¢±¦¸ª¤Î¤±¤¬¤Î¤¿¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬2Æü¡¢»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ4ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ß¡¢ÀèÈ¯¤Ç5²ó¤òÅê¤²¤Æ2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÅê¤²¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¥µ¥¹½£¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ËÅÐÈÄ¡£°ì²ó¤Ë2ËÜÌÜ¤Î2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¸å¡¢¾ÈÌÀ¤¬¾Ã¤¨¡¢»î¹ç¤¬20Ê¬´ÖÃæÃÇ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156¥¥í¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£